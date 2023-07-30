В брянских Клинцах 76-летний велосипедист угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 29 июля около девяти часов утра по улице Мира. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 45-летняя автомобилистка за рулем «Лады Веста» ехала со стороны улицы Ворошилова в направлении улицы Калинина. Женщина выскочила на полосу встречного движения. С ее слов, она объезжала внезапно выбежавшую собаку и сбила 76-летнего пенсионера на велосипеде.

- Велосипедист получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом душки С6- позвонка, закрытые перелом одного ребра с двух сторон, ушибленные раны, ссадины головы, левой верхней и нижней конечностей, - говорят в Госавтоинспекции. – мужчину госпитализировали.