Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

У брянца за пьяную езду конфисковали автомобиль. 45-летний житель Дятькова стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде доказали, что ранее получавший административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишенный права управления транспортными средствами мужчина дважды пьяным садился за руль автомобиля.

- 24 апреля 2023 года, будучи остановленным сотрудниками ДПС во время управления автомобилем «KIA RIO» в районе улицы Ленина города Дятьково, он не выполнил законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в прокуратуре. - Спустя месяц, совершив ДТП в районе улицы Станционной города Дятьково, он вновь не выполнил законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил нарушителя к 360 часам обязательных работ. Также мужчину лишили на два года и шесть месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль осужденного конфисковали в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.