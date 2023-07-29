В Брянской области бывшего прораба осудят за дачу взятки. 44-летний житель Московском области, сотрудник коммерческой организации, стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствие установили, что днем в декабре 2016 года мужчина, будучи прорабом коммерческой организации, находился в Брянске. Он передал начальнику структурного подразделения открытого акционерного общества, оказывающего услуги по перевозке пассажиров и грузов, взятку в сумме 1 140 000 рублей за выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке систем освещения на остановочных платформах и станциях силами подчиненных взяткополучателю работников без заключения соответствующих договоров.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном комитете.