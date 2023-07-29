В Брянской области полицейский ответит за превышение должностных полномочий

В Жуковском районе участковый уполномоченный толкнул местного жителя на преступление. Правоохранителя обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что с ноября 2022года по январь 2023 года участковый уполномоченный полиции для повышения показателей результативности и создания видимости эффективности своей работы за деньги склонил жителя Жуковского района Брянской области подложить в жилище другого жителя района порох, патроны и наркотическое средство.

Это было сделано для последующего их обнаружения, изъятия, заведения уголовного дела и привлечения к ответственности невиновного человека.

Также правоохранитель убедил мужчин дать заведомо ложные показания об обстоятельствах обнаружения указанных подложенных в жилище предметов.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального управления МВД России.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что полицейский незаконно сбыл наркотическое средство и порох жителю Жуковского района, а после их изъятия у другого местного жителя хранил наркотическое средство в не отведенном для этого месте и утратил его, - рассказали в Следственном комитете.

Сейчас полицейский находится под домашним арестом.