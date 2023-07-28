Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 85-летнего Александра Крюковцова. Мужчина пропал вблизи поселка Новый раздел в Почепском районе. Он 27 июля заблудился в лесу, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черные трико, черные сапоги, черную шапку.

Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Крюковцова, просят сообщить по телефонам 8 (800) - 700-54-52 или 112.