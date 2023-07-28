В Брянске после ремонта улицы Ново-Советской подрядчику придется снизить высоту пандусов на тротуарах

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

После ремонта улицы Ново-Советской в Бежицком районе Брянска подрядчику придется снизить высоту пандусов на тротуарах. Это единственный недостаток, который выявил комиссия по приемке. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Следует сделать более пологими съезды с самих дорожек, потому что есть разница, на чем на них заезжать - на электрической или инвалидной коляске с ручным приводом, - сказал председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Вячеслав Беллин. - Подрезка бордюров будет способствовать решению проблемы.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Теперь в частном секторе грунтовая улица Ново-Советская стала асфальтированной. В порядок привели участок длиной в один километр – от улицы Почтовой до улицы Дальней. Подрядчик справился раньше срока – по контракту улицу должны были сдать к 25 августа.

На отремонтированном участке сделали проезжую часть, тротуар. Появилось современное освещение, установили дорожные знаки, сделали искусственные неровности для успокоения автомобильного трафика.

- Сложность ремонта заключалась в том, что эта часть Ново-Советской находится в низине, - рассказали в мэрии города. - Поэтому были предусмотрены меры по водоотводу - продолжили ливневую канализацию, сделали водоотводные лотки в местах пересечения Ново-Советской со второстепенными улицами.

Ремонт улицы Ново-Советской обошелся в больше чем 30 миллионов рублей. На гарантии у подрядной организации дорога будет находиться в течение пяти лет.