Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске провели Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Событие состоялось 28 июля на площадке Центра реабилитации инвалидов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Спортсмены соревновались в меткости, силе и сноровке. Они выполняли дисциплины из комплекса «Готов к труду и обороне». По результатам соревнований участники, занявшие 1-3 места, получили грамоты, медали призы.

Поддержать спортсменов пришел глава районной администрации Александр Гаврилов. Он пожелал интересных соревнований, хорошего настроения и в дальнейшем оставаться людьми с активной жизненной позицией.

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