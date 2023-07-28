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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:17

В брянской Жуковке телефонные мошенники обманули пенсионерку на 100 тыс рублей

Аферисты воспользовались историей с вымышленным ДТП
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянской Жуковке телефонные мошенники обманули пенсионерку на 100 тысяч рублей. Жертвой злоумышленников стала 77-летняя местная жительница. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Пенсионерке позвонила мошенница, представившаяся дочерью женщины. Она сообщила о ДТП. «Урегулировать» ситуацию можно было только крупной денежной суммой.

Пенсионерка поверила аферистке и передала приехавшему курьеру все сбережения – 100 тысяч рублей. Позже она поговорила с родственницей и поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали сообщника мошенников. Им оказался 39-летний иностранный гражданин.

- Злоумышленника завели уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в УМВД. - Проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений в Брянской области.