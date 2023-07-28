В Брянске автоинспекторы устроят «охоту» на пьяных водителей. В областном центре с 28 по 30 июля пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

С начала этого года в Брянске произошло три дорожно-транспортных происшествия с пьяными водителями. В результате четыре человека получили травмы, погибших нет. Кроме того, зарегистрировали 18 ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения. А все по той же причине, что за их рулем были пьяные автомобилисты.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - напоминают в Госавтоинспекции. - Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободу на срок до двух лет.