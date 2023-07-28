В Брянской области автоинспекторы проверят соблюдение ПДД на федеральных трассах. В регионе с 28 по 30 июля пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Федеральная дорога». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Это делают для того, чтобы предотвратить нарушения Правил дорожного движения и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.

На федеральные магистрали выйдут также и «скрытые» патрули.

- Неправильный обгон - одно из наиболее частых нарушений на федеральных автодорогах, которое может привести к серьезной аварии с человеческими жертвами, - говорят в Госавтоинспекции. - Ошибки делают начинающие и опытные водители, слишком уверенные в своем профессионализме. Банальная невнимательность, неправильная оценка дорожной обстановки или же сознательное нарушение ПДД приводят к ДТП с тяжкими последствиями.