В Выгоничском районе водитель фуры устроил массовое ДТП. Автоавария произошла 27 июля около десяти часов утра на 20 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков - граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель большегруза «Вольво FH» ехал со стороны Почепа в направлении Брянска. Он не учел дистанцию и врезался впереди идущий автомобиль «Киа Серато» под управлением 36-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого ехала 34-лентяя женщина.

- В ДТП водитель «Киа Серато» получил ушибленную рану головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой по месту жительства.

Все водители были трезвыми и пристегнуты ремнями безопасности.