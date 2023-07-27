В Брянске осудят мужчину за намерение участвовать в СВО на стороне Украины

Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске осудят мужчину за намерение участвовать в специальной военной операции на стороне Украины. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УМВД выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности Российской Федерации, - рассказали в УФСБ.

Установили, что россиянин хотел выехать на Украину, чтобы участвовать в специальной военной операции на стороне украинских вооруженных формирований против Вооруженных Сил Российской Федерации. Но его остановила оперативная группа УФСБ и УМВД.

- На мужчину завели уголовное дело и заключили под стражу, - сказали в УФСБ – Ведется следствие.