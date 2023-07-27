Фото: Александр ГРЕК, vk.com.

Брянский военнослужащий Денис Самсоненко погиб во время спецоперации на Украине. Жизнь нашего 20-летнего земляка из деревни Тростань Новозыбковского района оборвалась 15 июля. Об этом сообщает глава администрации Новозыбковского городского округа Александр Грек.

Денис Самсоненко родился 8 мая 2003 года в деревне Тростань. Он окончил девять классов школы в соседнем селе Замишево, а затем - Злынковский филиал Брянского аграрного техникума. В 2021 году его призвали на службу в Российскую Армию. Пройдя срочную службу, парень заключил контракт и стал участником специальной военной операции на Украине.

В воспоминаниях родных, одноклассников, друзей и односельчан Денис навсегда останется добрым, приветливым, отзывчивым парнем, готовым поддержать и прийти на помощь. Для младших сестер - лучшим старшим братом, а для родителей – надеждой опорой и любящим сыном. У Дениса Самсоненко остались жена и маленькая дочь.

Похоронят героя на кладбище родной деревне Тростань