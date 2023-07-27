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НовостиОбщество27 июля 2023 8:45

В Брянской области продолжают ремонт дроги Локоть-Кретово-Турищево

В Брасовском районе в порядок приводят магистраль протяженностью девять километров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брасовском районе продолжают ремонт дроги Локоть-Кретово-Турищево. Работы идут на участке протяженностью девять километров. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Подрядная организация продолжает разбивку трассы, устройство основания дороги из песка и щебня. На некоторых участках укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

Ремонт дороги проходит по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».