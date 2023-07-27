«Мираторг» запустил производство блинчиков с ветчиной и сыром

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

Брянск 27 июля - АПХ «Мираторг», крупнейший производитель основных видов мяса в России, запустил производство блинчиков с ветчиной и сыром на заводе кулинарных блюд в Брянской области.

«Мираторг» – крупнейший инвестор в агропромышленный сектор России. Агрохолдинг последовательно наращивает производство основных видов мяса в рамках бизнес-модели «от поля до прилавка» . Компания системно инвестирует в передовые технологии производства и контроль качества на всех этапах производственной цепочки, а также активно расширяет ассортиментный портфель, гибко реагируя на изменения спроса и предпочтения клиентов.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

Предприятие по переработке прочей мясной продукции (завод кулинарных блюд) проектной мощностью 14 тысяч тонн продукции в год имеет высокий уровень автоматизации и организации производственных процессов, а санитарно-гигиеническое состояния комплекса соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Перечень выпускаемой продукции включает десятки наименований: супы, бульоны, соусы, жареный бекон и другие блюда. Базовое мясное и овощное сырьё поступает на площадку со смежных активов холдинга. Продукция изготавливается по авторской рецептуре и представлена в упаковке, которая сохраняет свежесть и натуральный вкус.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

Блинчики с ветчиной и сыром – новинка, которая придётся по вкусу не только любителям сытных блинов, но и тем, кто ценит в продуктах натуральность. В составе блюда - ветчина собственного производства, нежные сыры Гауда и Моцарелла , а также другие натуральные ингредиенты. Все компоненты гармонично дополняют вкус ажурного подрумяненного блинчика – идеальный вариант для завтрака или сытного перекуса для семьи. Процесс по приготовлению максимально автоматизирован, что позволяет сокращать контакт человека с сырьем и получать длительные сроки годности без консервантов.

«Доверие клиентов – лучшая награда. Замороженные и охлажденные блины в классическом варианте и с начинкой – один из самых популярных сегментов среди наших полностью готовых продуктов. Есть блины для сытного обеда, например, с мясом, печенью, курицей и грибами. А десертная линейка с вишней, малиной, творогом, яблоком и корицей понравится сладкоежкам. Есть предложения и для гурманов – начинка шоколад с апельсином. Мы продолжим радовать своих потребителей вкусной продукцией и интересными новинками.» - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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