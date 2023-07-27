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НовостиПроисшествия27 июля 2023 8:11

В Брянской области депутата заставили вернуть в доход государства больше 60 тыс рублей

Мужчина не смог объяснить их законное появления на счете
Надежда ПЕТРУНИНА

Депутата Красногорского районного Совета народных депутатов заставили вернуть больше 60 тысяч рублей в доход государства. Он не смог подтвердить их законное появление на своем счете. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Надзорное ведомство выявило правонарушение во время проверки. Установили, что на счета одного из депутатов поступили деньги в сумме, превышающей его совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года. Так как законность происхождения денежных средств в размере больше 60 тысяч рублей депутат подтвердить не смог, прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала взыскать деньги доход государства.

- Суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил их, - рассказали в прокуратуре. - После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.