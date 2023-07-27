Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области задержали мужчину, находившегося в розыске 26 лет. 48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Установили, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 1997 года мужчина вместе с тремя соучастниками пришли в квартиру одного из много квартирных домов по улице Ленина в поселке Рогнедино Брянской области. Он вместе с одним из фигурантов напал с ножом на хозяина дома, которому нанесли многочисленные удары в различные части тела.

Потерпевший через несколько дней умер в больнице.

- Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления совместно с оперативными сотрудниками органа полиции выполнен большой комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления лица, совершившего преступление, и его задержания, - говорят в Следственном комитете. - Сейчас задержанному предъявили обвинение, его допросили. Мужчину заключили под стражу.