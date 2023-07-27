Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянском районе 24-летний водитель иномарки устроил массовое ДТП. Автоаврария произошло 26 июля около пяти часов вечера на 132 километре дороги Орел-Брянск- Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал со тсороны Смоленска в направлении Брянска. Он врезался в стоящий в попутном направлении автомобиль «Шевроле Круз» под управлением 42-летней женщины. От удара «Шевролет» отбросило на стоящий в попутном направлении автомобиль «лада Веста», за рулем которого был 63-летний мужчина. После этого автомобиль «БМВ» врезался в «Киа Рио» под управлением 25-летнего водителя., а затем выскочил на полосу встречного движения, где врезался в фонарный столб.

- В ДТП водитель «БМВ» получил ушиб мягких тканей лица, ушиб грудной клетки, перелом поперечного отростка поясничного позвонка, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Для установления состояния опьянения у водителя взяли кровь на анализ.

- Полис ОСАГО у автомобилиста отсутствует, - рассказали в Госавтоинспекции. - За последние два года водитель «БМВ» за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался 23 раза, девть штрафов из которых он не оплатил.