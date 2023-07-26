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НовостиОбщество26 июля 2023 14:32

Брянская прокуратура проверила ремонт школы в Супоневе

Строители еще не начали ремонтировать спортивный зал
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянская прокуратура проверила ремонт Супоневской школы № 1 имени Героя Советского Союза Н.И. Чувина». Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По контракту работы должны завершить 24 августа. Сейчас объект готов на 75%. Строители еще даже не начинали ремонтировать спортивный зал.

- В связи с тем, что несвоевременное выполнение работ подрядчиком может привести к нарушению срока исполнения контакта руководитель строительной организации предостережен о недопустимости нарушений закона, - горят в прокуратуре. - Вопрос соблюдения сроков окончания работ на данном объекте находится на контроле прокуратуры района.