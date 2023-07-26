В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» успешно справляются с операциями по остеосинтезу у животных

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

На сегодняшний день вопрос о способах лечения переломов трубчатых костей у собак и кошек остается актуальным, особенно в условиях городской среды. «В нашей ветеринарной практике часто встречаются домашние животные с травмами — переломами лап, хвостов, ребер и других частей тела. Нередко любимцы попадают в различные жизненные ситуации, где и получают такие травмы — падение из окон, ДТП, прыжки с рук хозяев, игры с сородичами», рассказывает специалист Брянской ветеринарной клиники ФГБУ "ВНИИЗЖ" Дмитрий Митиш.

Остеосинтез является в абсолютном большинстве случаев предпочтительным методом лечения переломов различных видов и разной степени тяжести у домашних животных и часто единственным способом иммобилизации. Остеосинтез у собак и кошек - хирургическая операция, заключающаяся в сопоставлении отломков кости с применением фиксирующих металлоконструкций (пластины, хирургическая проволока, штифты). Это сложная и трудоёмкая операция, требующая от врача специальных навыков, умений и знаний, наличия специальных инструментов и расходных материалов.

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

При открытом переломе (видны отломки костей, разрывы кожных покровов, есть кровотечение) важно провести остеосинтез как можно скорее для предупреждения инфицирования раны. При закрытом переломе (не повреждены мягкие ткани) остеосинтез необходимо сделать в течение первых пяти дней. Правильная и быстрая диагностика переломов у кошек и собак является залогом последующего успешного лечения. Нарушение опороспособности, неестественная подвижность, изменение формы конечности, отсутствие аппетита могут указывать на возможный перелом конечности у животного.

Результат проведенной операции во многом зависит от ухода и качественного восстановительного периода, который может занимать до 1,5 - 2 месяцев и владелец питомца должен быть к этому готов. Срок реабилитации врач определяет в каждом случае индивидуально, исходя из сложности перелома и физических особенностей животного. В первое время после операции животное испытывает боль, поэтому щадит, оберегает травмированное место, не дает на него полноценной нагрузки и, как результат, не мешает процессу заживления места перелома. Сращение отломков костей проходит постепенно и не причиняет хлопот ни питомцу, ни ее хозяевам.

Если животное молодое, крупное, с холерическим типом характера, то владельцу рекомендуется ограничить подвижность животного, иначе оно может повторно травмироваться, что приведет к смещению фиксирующих конструкций. Постепенно необходимо увеличивать нагрузки, выполнять специальные упражнения.

В послеоперационный период возможно применение дополнительных исследований и терапии, также необходимо обрабатывать швы и не допускать расчесов в этой области. В Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» в течение последних месяцев проведен ряд успешных операций по остеосинтезу. Пациентами стали несколько котов, решивших «вылететь» за птичками с высоких этажей многоэтажных зданий и отважный кот по кличке Арсик, который получил множественные травмы в неравной схватке с собакой. На сегодняшний день все пациенты чувствуют себя хорошо и фактически забыли о проводимых с ними операциях.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: с уважением к людям, с заботой к животным!

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