Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ведут покос травы. Коммунальные службы работают в ежедневном режиме, но согласно Правилам благоустройства, покос травы должен производиться раз в полторы-две недели, когда ее высота превышает 15 сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас на покосе травы ежедневно задействованы до 25 наших сотрудников, - рассказал заместитель начальника дорожного управления . Брянска Артур Якубо. - Конечно, людей не хватает, поэтому мы стараемся взаимодействовать со всеми управляющими организациями, у которых есть специализированная техника, с частными фирмами и предприятиями, особенно муниципальными, просим у них помощи.

Кстати, в этом году парк муниципальных предприятий уже пополнили 20 новых триммеров. Планируют приобрести еще 20ти триммеров для дорожного управления и нескольких самоходных косилок.

- К сожалению, не все идут навстречу городским службам, - говорят в мэрии города. - В областном центре есть ряд управляющих компаний, а также частных предприятий и организаций, которые допускают появление под своими окнами зарослей бурьяна.

Они могут нарваться на штраф. Это касается как физических. Так и юридических лиц. Размер штрафа может дойти до 20 тысяч рублей.

- Если и ваш двор зарос травой, а управляющая компания не реагирует на просьбы жильцов, смело жалуйтесь в управление муниципального контроля: они принимают письменные заявления от граждан по адресу: Брянск, улица. Фокина,. 79 или электронные жалобы, оформленные через информационную систему «Госуслуги», - рекомендуют брянцам в городской администрации.