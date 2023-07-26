В Брянской области телефонные мошенники обманули инвалида на 180 тыс рублей

В Жуковском районе телефонные мошенники обманули инвалида на 180 тысяч рублей. В прокуратуру обратился сын обманутой женщины. Надзорное ведомство провело проверку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянский области.

Установили, что в 2020 году женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Она в разговоре сообщила мошенникам сведения о номере своей банковской карты, с которой похитили больше 180 тысяч рублей. После деньги перечислили еще на ряд счетов.

- В ходе проверочных мероприятий был установлен владелец банковского счета, на который первоначально были переведены денежные средства, похищенные у потерпевшей, -рассказали в прокуратуре. - Им оказался 21 - летний житель Ленинградской области, который оформлял на себя банковские карты и передавал их третьим лицам за вознаграждение.

Прокуратура подала иск в суд и потребовала взыскать с владельца банковского счета деньги потерпевшей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Иск рассмотрит Сланцевский городской суд Ленинградской области.