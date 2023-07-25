В Брянске убрали надломившееся над школьным забором дерево

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска убрали надломившийся над забором школы №37 ствол дерева. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Информация о ЧП в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступила в 14:03. На место выезжали спасатели и автовышка дорожного управления.

- Выяснили, что дерево росло на территории школы, а сук навис над пешеходной частью за забором школы, - говорят в мэрии города. - Совместными усилиями двух ведомств надломленная часть дерева была распилена.