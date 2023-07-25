Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области отремонтировали дорогу в Погарском и Почепском районах. Длина обновленных участков магистрали Брянск-Новозыбков - Погар составила 4,6 километра. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ремонт магистрали поэтапный. В 2022 году отремонтировали 3,3 километра в Погарском районе. В этом году привели в порядок два участка: в Погарском районе отремонтировали 1,6 километра, в Почепском – 3 километра.

Уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили обочины, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

- Автодорога «Брянск - Новозыбков» - Погар входит в опорную сеть дорог региона, - говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Она - дублер федеральной автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Беларусь, и важнейшая транспортная артерия для развития социально-экономических отношений.

Местные жители уже оценили красоту и комфорт магистрали после ремонта.