Специалисты Брянской испытательной лаборатории провели более 800 исследований на содержание микотоксинов в зерне и кормах

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Одним из важнейших рисков, сопровождающих выращивание и переработку злаковых культур является заражение зерна токсинпродуцирующими плесенями. Это может произойти как в период вегетации, так и при транспортировке и хранении зерна. В первом случае растения зачастую поражаются грибами родов Fusarium и другими плесенями, называемыми полевыми грибами. Во втором — плесенями хранения, такими как Aspergillus и Penicillium.

Предотвратить образование микотоксинов полностью невозможно, поэтому необходимо контролировать их содержание в зерне по всей цепочке поставок, а также в кормах. Для справки: В настоящее время известно около 300-400 микотоксинов, которые могут образовываться как до, так и после сбора урожая, накапливаться при хранении, поэтому необходим постоянный мониторинг содержания токсичных микотоксинов в зерне, продуктах его переработки и кормах для животных. Наиболее распространёнными микотоксинами, представляющими опасность для здоровья человека и животных, являются афлатоксины, Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин А, дезоксиниваленон (ДОН), фумонизины.

В Брянскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» регулярно поступают образцы кормов, зерна, а также продуктов его переработки с целью определения содержания микотоксинов и выделения микроскопических грибов.

За первое полугодие 2023 года специалистами лаборатории было проведено в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза и нормативными документами Российской Федерации около 800 исследований на содержание микотоксинов (афлатоксин В1, зеараленон, Т-2 токсин, патулин, фумонизин, охратоксин А) из которых 250 исследований провели с целью выделения токсинов микроскопических грибов, выявлен 31 положительный случай.

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