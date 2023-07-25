В Брянске рядом с детсадом «Солнечный» упало дерево

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске рано утром 25 июля на улице Верхняя Лубянка рядом с детсадом №80 «Солнечный» упало дерево. Оно перегородило проезд к дошкольному учреждению. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На место ЧП выехали заместитель главы городской администрации Алевтина Андреева и исполняющий обязанности начальника городского управления образования Альберт Малкин.

В результате происшествия никто не пострадал.

- Сотрудники управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска оперативно распилили и убрали дерево, а работники дорожного управления устранили незначительные повреждения расположенной рядом линии электропередач, - рассказали в мэрии города.