Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Главврача брянского онкодиспансера осудят за взятку в 140 тысяч рублей. Медика обвиняют в получении взятки через посредника в значительном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что с июля по октябрь 2022 года руководитель лечебного учреждения получил от представителя коммерческой организации взятку 140 тысяч рублей. Незакононе денежное вознаграждение предназначалось за систематическое заключение договоров на поставку лекарственных препаратов и их своевременную оплату.

Преступлении выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД России.

- Расследование завершили, - говорят в Следственном комитете. – Уголовное дело направят в суд на рассмотрение. Оно находится в производстве.