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НовостиОбщество24 июля 2023 13:53

В Брянске изменили расписание автобуса №172

Изменения продлятся до 20 августа включительно
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Белые Берега", vk.com.

Фото: "Белые Берега", vk.com.

В Брянске изменили расписание автобуса №172. Он следует по маршруту Брянск-Белые Берега и обратно. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте на странице «Белые Берега».

Изменения уже действуют с 24 июля и продлятся о 20 августа включительно.

По будням общественный транспорт будет ходить по старому графику. Изменения коснулись только выходных.

Таким образом, на автобусе желающие могут добраться из областного центра до поселка Белые Берега и обратно. Посмотреть изменения можно здесь.