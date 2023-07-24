Фото: "Белые Берега", vk.com.

В Брянске изменили расписание автобуса №172. Он следует по маршруту Брянск-Белые Берега и обратно. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте на странице «Белые Берега».

Изменения уже действуют с 24 июля и продлятся о 20 августа включительно.

По будням общественный транспорт будет ходить по старому графику. Изменения коснулись только выходных.

Таким образом, на автобусе желающие могут добраться из областного центра до поселка Белые Берега и обратно. Посмотреть изменения можно здесь.