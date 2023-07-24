Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Жирятино коммунальная организация сливала отходы в неположенном месте. Прокуратура выявила факты сброса 14 и 28 июня этого года. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Коммунальная организация «Жирятинское ЖКУ» с помощью автомобиля «КамАЗ» сливала жидкие бытовые отходы на участок местности, не предназначенный для этих целей. Он находится недалеко от дома №5 по улице Сосновой в селе Жирятино. Это повлекло загрязнение окружающей среды.

Завели административное дело по статье «Действия по загрязнению, засорению окружающей среды, выразившиеся в сбросе отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления отходов с использованием грузовых транспортных средств».

- Материалы дела на рассмотрение передали в Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области, - говорят в прокуратуре. - Нарушителю грозит штраф от 100 до 120 тысяч рублей.