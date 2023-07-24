Фото: управление жилищно-коммунального хозяйства Брянска.

В Брянске после ремонта не приняли дорогу на проспекте Станке- Димитрова. 24 июля рабочая комиссии оценила качество ремонта. Об этом сообщают в управлении жилищно-коммунального хозяйства Брянска.

Ремонт проводили на участке от улицы Пересвета до улицы Фокина.

Особое внимание проверяющие уделили съездам с тротуаров. Не все они даже после ремонта удобны для заезда колясочников.Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Ремонтируемая часть проспекта Станке Димитрова составила 1,56 километра, - рассказали в мэрии гордо. - Самое главное - здесь полностью заменили асфальт. На участке от улицы Красноармейской до улицы Пересвета появилась новая остановка общественного транспорта. Также в процессе ремонта проспекта Станке Димитрова подрядчик проложил 3,5 километра самонесущего изолированного провода, установил 27 опор и 144 светильника, высадил 20 остролистных кленов.

Дорогу примут в эксплуатацию только после того, как подрядчик устранит указанные недостатки.