В брянском детском санатории прокуратура потребовала убрать ржавые качели

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском детском санатории «Дубрава» прокуратура потребовала убрать ржавые качели. Надзорное ведомство провело проверку деятельности организаций отдыха и оздоровления. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В ходе проверки ООО «Санаторий «Дубрава» было установлено, что на территории санатория имеется детское игровое оборудование, в том числе качели одноместные, качели двухместные, качели-качалка, - рассказали в надзорном ведомстве.- Вместе с тем в нарушение требований ГОСТ Р 52169-2012 металлические элементы качелей покрыты ржавчиной, часть элементов деформирована.

Главному врачу санатория внесли представление. В результате в санатории заменили части металлических элементов качелей на подвесные с заменой подвесных подшипников и страховочных креплений, все металлические элементы обработали и покрыли антикоррозийной краской, качели-качалку демонтировали.