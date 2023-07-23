В Брянске 15-летний водитель питбайка угодил под колеса иномарки. ЮТП произошло 22 июля в Бежицком районе на улице Шмидта около девяти часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал по грунтовой дороге со стороны улицы Островского в направлении улицы Шмидта. Он не уступил дорогу питбайку «Fcrew 124» , за рулем которого был 15-летний парень. Он ехал справа по ходу движения автомобиля.

- В ДТП подросток получил ушиб передней брюшной стенки и грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустил домой.