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НовостиОбщество21 июля 2023 14:35

Жители Центрального федерального округа потратили на жилье более миллиарда рублей материнского капитала

Кира ФИЛИППОВА
Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

ВТБ Эксперты проанализировали, как клиенты банка используют средства материнского капитала. За первое полугодие на досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос жители ЦФО (без учета Москвы и Московской области) направили 1,1 млрд руб.

Из них на первоначальный взнос - свыше 490 млн руб. маткапитала. Для частично-досрочного погашения ипотеки в этот период было использовано 607 млн руб. Только в ВТБ всего этой возможностью воспользовались семьи 1787 клиентов ВТБ в центральной России (без учета Москвы и Московской области).

Чаще всего в ЦФО на погашение жилищного кредита средства материнского капитала направляют семьи из Рязанской, Воронежской и Белгородской областей. В топ-3 по активности использования маткапитала для первоначального взноса вошли Брянский, Ярославский и Калужский регионы.