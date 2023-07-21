Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске ищут женщину, расплатившуюся в магазине чужой банковской картой.В полицию с заявлением о потере карты и списании с банковского счета больше 2700 рублей обратилась 53-летняя жительница Бежицкого района. Об этом сообшают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские провели проверку и выяснили, что карту заявительница забыла в терминале. Ей расплатилась неизвестная женщина, которая попала на запись камер видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Она выглядит так: на вид 40-45 лет. Рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения. Волосы рыжие, предположительно средней длинны, завязаны в пучок. Она была одета в синюю кофту с белыми узорами в виде волнистых линий, серые штаны и ботинки.

- Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите в полицию по телефонам 8 (4832) 67-00-50 или 8 999 376 78 70, - просят брянцев в УМВД.