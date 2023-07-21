В Брянске отремонтировали переулок Почтовый

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска отремонтировали переулок Почтовый. По нему можно проехать от улицы Литейной к Дому культуры Дмитрия Медведева. Работы вели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В порядок привели около 320 метров дороги. Строители сфрезировали пять сантиметров старого покрытия и уложили столько же нового асфальта. По четной стороне переулка построили широкий тротуар. Установили больше 15 новых светильников.

- Часть существующего тротуара подрядчик не ремонтировал — дорожка, по оценкам специалистов, находится в удовлетворительном состоянии, - рассказали в мэрии города. - Также переулок дополнили пешеходное ограждение и дорожные знаки.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Подрядчик закончил ремонт раньше срока – еще в начале июля. До сегодняшнего дня шло оформление документов.

Качество ремонта 21 июля оценила рабочая комиссия. Серьезных недостатков не нашли. Только поручили подрядчику привести в нормативное состояние высоту некоторых спусков с тротуаров.

Стоимость капитального ремонта больше 8,3 миллиона рублей. Пять лет дорога будет находиться на гарантии у подрядной организации.