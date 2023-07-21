Средние ставки по депозитам приблизятся к 8,5%

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Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. При этом изменившаяся риторика регулятора вызовет осторожность на рынке, в результате условия по сберегательным продуктам скорректируются не так значительно, как ключевая ставка. Впрочем, в августе средние ставки по депозитам вполне могут приблизиться к 8,5%. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

ЦБ РФ впервые с февраля 2022 года ужесточил денежно-кредитную политику: ключевая ставка выросла на 1 п.п. и достигла 8,5%. Действия Банка России направлены на поддержание курса национальной валюты, а также нивелирование проинфляционных факторов. На этом фоне можно ожидать роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов, но с большей долей вероятности непропорционально движению ключевой ставки. Если сейчас средняя ставка в ТОП-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%.

Вслед за корректировкой ставок по вкладам игроки будут менять и условия по накопительным счетам, которые позволяют получать дополнительный доход от временно свободных денежных средств и при этом гибко распоряжаться сбережениями.

В связи с сезоном отпусков и, как следствие, склонности населения к потреблению изменившаяся денежно-кредитная политика на сберегательном поведении россиян значительно не отразится. В то же время возможен рост популярности накопительных счетов, которые, в отличие от срочных депозитов, позволяют более гибко распоряжаться средствами без потери доходности. Впрочем, депозиты продолжат оставаться одним из наиболее интересных инструментов вложений с точки зрения сочетания ликвидности и доходности.

Доходность вкладов в недружественных валютах продолжит оставаться на минимальном уровне, поэтому мы увидим продолжающуюся дедолларизацию накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также привлекательной доходности по продуктам в дружественной валюте – прежде всего, юанях.

Мы видим, что российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом в банках пользовались инструменты сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода. В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, когда на продукты сроком 6 месяцев приходилось в среднем 30% открываемых депозитов. Одновременно сократился интерес к краткосрочным инструментам: по статистике экспертов, апреле-июне 2023 года они занимали около 32%, тогда как год назад – 62%. Доля «длинных» вкладов по итогам второго квартала составила 15%, увеличившись за год на 7 пп. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе, тенденция к долгосрочным вложениям будет усиливаться.

Важно, что поведение большинства клиентов в нынешней ситуации остается рациональным и финансово грамотным. Они все чаще комбинируют несколько сберегательных инструментов. Например, среднесрочные сбережения размещают на вкладах, а временно свободные деньги аккумулируют на накопительном счете с возможностью снимать средства в любое время без потери дохода. В целом такая модель является эффективной с точки зрения сочетания ликвидности и доходности, и в текущих условиях можно рекомендовать использовать различные комбинации сберегательных продуктов как наиболее оптимальное решение для управления своими накоплениями.