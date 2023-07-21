Брянский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ": в Минсельхозе разработали ветеринарные правила маркировки животных

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон №221-ФЗ от 28.06.2022 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии»», который вводит обязательную маркировку сельскохозяйственных животных, а также их учет. С целью обеспечения соответствия требований по маркировке животных Минсельхоз разработал проект приказа «Об утверждении Ветеринарных правил маркирования и учета животных». Планируется, что новые ветеринарные правила вступят в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать до 1 марта 2030 года.

Постановлением Правительства РФ от 05.04.2023 № 550 утвержден полный перечень животных, подлежащих маркированию и учету, в документе прописан способ маркирования – индивидуальный или групповой. По проекту новых Ветеринарных правил владелец самостоятельно определяет, какие средства для маркировки животных использовать: «2. Для маркирования животных могут использоваться следующие типы средств маркирования: бирка, ошейник, кольцо, крыло-метка, вживляемый микрочип, электронная метка, болюс, электронный ошейник, вырез или выщип тканей, татуировка, тавро, мечение краской. 3. Для маркирования группы животных могут использоваться следующие средства маркирования: табло, мечение краской».

Также в документе подчеркивается, что все средства маркировки должны быть безопасны для здоровья животных, считываться в течение всего срока содержания и быть устойчивыми к перепадам температуры от минус 40 С до плюс 40 С. Внедрение идентификации и учета животных позволит привести в порядок статистику сельскохозяйственного поголовья и усилить контроль безопасности продовольственного сырья.

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