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НовостиПроисшествия21 июля 2023 9:53

В Брянске в дома жителей Фокинского района вернулась вода

Аварию на водопроводе устранили
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске в дома жителей Фокинского района по улице Шолохова,83 вернулась холодная вода. Аварию на водопроводе устранили. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской Городской администрации.

В единую городскую диспетчерскую службу в 10:40 сообщили, что холодное водоснабжение по улице Шолохова, 83 восстановлено.

- Над устранением аварии работала бригада «Брянского городского водоканала», - говорят в мэрии города.

Напомним, утром 21 июля 25 домов в частном секторе Брянска из-за прорыва на водопроводе остались без холодной воды.