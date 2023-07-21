В Почепском районе пьяный водитель квадроцикла врезался в легковушку. ДТП произошло 20 июля около половины девятого вечера на 13 километре дороги Брянск-Новозыбков-Мглин. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 57-летний водитель квадроцикла «Стелз АТВ 850» (не зарегистрирован в установленном порядке) ехал со стороны Почепа в направлении Мглина. Чтобы избежать столкновения с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-211540» под управлением 45-летнего водителя, который поворачивал налево, он выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

- В ДТП 57-летний водитель получил сломал ребро и плечо, - говорят в Госавтоинспекции. – А 65-летний пассажир – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы, перелом правой ноги, ушибленные ссадины костей. Пострадавших госпитализировали.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель квадроцикла был пьяным - 0,872 миллиграмма на литр. Кроме того, он не имеет соответствующей категории на право управления данным транспортным средством. Водитель и пассажир ехали без мотошлемов. Водитель автомобиля был трезвым.