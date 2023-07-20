Брянцы сдали 35 единиц оружия и больше 1,5 тыс патронов

Брянцы сдали 35 единиц оружия и больше 1,5 тысяч патронов. Росгвардейцы совместно с органами внутренних дел проводят работу по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе. Прием проводят, следуя указу губернатора Брянской области от 05 марта 2013 года № 201 «О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Рогсвардии по Брянской области.

За первое полугодие 2003 года брянцы добровольно сдали 35 единиц оружия, больше 1,5 тысяч патронов. В правоохранительные органы региона поступило больше 30 достоверных сообщений о месте незаконного хранения боеприпасов.

Общая сумма денежного вознаграждения, полученного сдавшими оружие, составила около 700 тысяч рублей.

- Добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности предусмотренной статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (не законное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и получают денежное вознаграждение, - напоминают в Росгвардии.