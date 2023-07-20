В Брянской области 18-летний водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе 18-летний водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 19 июля в двенадцатом часу ночи в селе Дохновичи. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,18-летний водитель автомобиля «Джилли Эмгранд» выезжал из села Доховичи со стороны села Мишковка. Он не справился с управлением. Машина угодила в кювет и врезалась в дерево.

- В ДТП водитель иномарки получил «перелом основания черепа, множественные переломы костей лицевого скелета с левой стороны, пневмоторакс, переломы поясничного и грудного позвоночников», - говорят в Госавтоинспекции. – А 18-летняя пассажирка сломала нижнюю челюсть. Парня госпитализировали, девушку направили в больницу. Молодой водитель был трезвым