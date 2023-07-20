Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске два школьника на велосипеде угодили под колеса иномарки. ДТП произошло 19 июля около половины восьмого вечера в Бежицком районе на улице Почтовой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Мазда» ехал со стороны улицы 50 Армии в сторону улицы Ново-Советской. Он сбил 11-летнего мальчика на велосипеде «Стелс Навигатор». Тот переезжал дорогу по ходу движения автомобиля. Вместе с ним на велосипеде ехала семилетняя девочка.

- В ДТП 11-летний велосипедист получил «перелом шейки бедренной кости со смещением отломков и отрывом большого вертела, линейный перелом теменной кости слева, ушиб правого легкого, множественный ссадины мягких тканей головы, лица, конечностей», - говорят в Госавтоинспекции. – Семилетняя пассажирка велосипеда получила сотрясение головного мозга. Школьников госпитализировали. Водитель иномарки бы трезвым.