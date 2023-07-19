Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать ЗАГС в Советском районе. Надзорное ведомство провело проверку. Установили, что объект культурного наследия регионального значения «Дом бракосочетания», расположенный на улице Горького, д.32/26, требует ремонта. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Разрушенный фасад здания представляет опасность для людей и портит визуальное восприятие здания.

- Согласно утвержденной региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 - 2043 годы) в указанном многоквартирном доме запланированы работы по капитальному ремонту фасада в 2035-2037 годы, - рассказали в прокуратуре. - Однако Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области не предпринято должных мер по решению вопроса о переносе сроков капитального ремонта фасада здания на более ранние сроки.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.

Акт реагирования находится на рассмотрении.