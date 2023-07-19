Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 11:38

В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать ЗАГС в Советском районе

Разрушенный фасад здания представляет опасность для людей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать ЗАГС в Советском районе. Надзорное ведомство провело проверку. Установили, что объект культурного наследия регионального значения «Дом бракосочетания», расположенный на улице Горького, д.32/26, требует ремонта. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Разрушенный фасад здания представляет опасность для людей и портит визуальное восприятие здания.

- Согласно утвержденной региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014 - 2043 годы) в указанном многоквартирном доме запланированы работы по капитальному ремонту фасада в 2035-2037 годы, - рассказали в прокуратуре. - Однако Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области не предпринято должных мер по решению вопроса о переносе сроков капитального ремонта фасада здания на более ранние сроки.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области.

Акт реагирования находится на рассмотрении.