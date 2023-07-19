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НовостиПроисшествия19 июля 2023 11:19

В Брянске осудили банду организаторов азартных игр

Приговор суда выслушали 11 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудили банду организаторов азартных игр. 11 жителей областного центра стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организованной группой ». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и в суде установили, что двое жителей Брянска с июня 2020 до февраля 2021 года незаконно организовали и проводили в Советском и Бежицком районах азартные игры с использованием компьютерного оборудования и установленного программного обеспечения с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В свою деятельность они вовлекли еще девять горожан. Они закупали и настраивали оборудование, обучали операторов игровых салонов.

Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Суд приговорил виновных к лишению свободы от одного года до трех лет с испытательными сроками от одного года до двух лет, - говорят в Следственном комитете. - Кроме того, организатору и одному из исполнителей преступления приговором суда назначили штрафы в размере 200 и 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.