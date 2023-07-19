В Трубчевском районе 42 работникам предприятия задолжали больше 960 тыс рублей

В Трубчевском районе 42 работникам предприятия задолжали больше 960 тысяч рублей. По факту невыплаты заработной платы прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что 42 человека, работавшие на предприятии, с января по апрель 2023 года не получали заработную плату. Задолженность составила больше 960 тысяч рублей. А также они не увидели и денежной компенсации за задержку заработной платы и других выплат, причитающихся работникам предприятия.

Материал проверки направили в Трубчевский СУ СК России по Брянской области.

- По результатам его рассмотрения завели уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев», - говорят в прокуратуре. - Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.