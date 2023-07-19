В Брянской области двое школьников на мопеде врезались в иномарку. ДТП произошло 18 июля в поселке городского типа Красная Гора около десяти часов вечера на улице Куйбышева. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России оп Брянской области.

По предварительной информации, 15-летний водитель мопеда «Орион» ехал со стороны улицы Октябрьской в сторону улицы Куйбышева. На перекресте он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа Рио», которым управляла 19-летняя автомобилистка. Она ехала по главной дороге.

- В ДТП 15-летний мопедист получил перелом черепа, ушиб головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – 15-летняя пассажирка мопеда поранила правую ногу и сломала левую. Обоих госпитализировали.

Школьники на мопеде ехали без мотошлемов. Для установления состояния опьянения у мопедиста взяли кровь на анализ. Автомобилистка за рулем иномарки была трезвой.