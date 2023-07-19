Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянца отправили в колонию за оскорбление судьи. 43-летний житель Новозыбковского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Оскорбление судьи, участвующего в отправлении правосудия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 25 октября 2022 года мужчина во время рассмотрения уголовного дела по его обвинению по статье «Разбой», после оглашения приговора в неприличной форме оскорбил судью Новозыбковского городского суда, чем проявил неуважение к суду.

- С учетом предыдущей судимости приговором Клинцовского районного суда виновного приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.