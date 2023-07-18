В Брянске отремонтируют еще два бассейна

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отремонтируют бассейны в школе №67 и в детском саду «Березка». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Проектно-сметная документация по школе сейчас находится на проверке в государственной экспертизе, - рассказали в мэрии города. - Детский сад готовится к конкурсному аукциону, на котором определится подрядчик.

Кстати, в гимназии №6 завершают ремонт бассейна и оснащение его современным оборудованием. Объект планируют запустить в августе.