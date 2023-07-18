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НовостиОбщество18 июля 2023 12:24

В Брянске к школе №13 пристроят новое здание

Здесь будет большая современная столовая
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске к школе №13 пристроят новое здание. Здесь будет большая столовая со всем необходимым оборудованием. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также в здание перенесут библиотеку с читальным залом и школьный музей. Здесь найдут место для спортивного и актового залов каворкинг-центра, современного кабинета физики. Учли проектировщики и потребности детей с ограниченными возможностями, будут соблюдены все нормы.

На строительство постройки из бюджетов области и города выделили чуть больше 275 миллионов рублей. Завершить работы планируют в 2024 году. Уже провелиа всю подготовительную работу. Сейчас идет государственная экспертиза сметы.