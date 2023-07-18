Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» активно участвует в жизни ВУЗов региона

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Завершилась пора выпускных для студентов высших учебных заведений, но государственная итоговая аттестация еще не окончена! Подведомственный Россельхознадзору Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» вносит свой педагогический вклад в работу учебных заведений. Наши коллеги занимаются преподавательской деятельностью, ежегодно принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий Брянска и Брянской области.

Так, заместитель директора филиала, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных наук Иван Сидоров был назначен председателем аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» по специальности «36.05.01 Ветеринария». Государственная экзаменационная комиссия работала в период с 26 по 30 июня 2023 года.

С 3 по 4 июля 2023 года в работе государственной экзаменационной комиссии по оценке выпускных квалификационных работ магистров специальности «Аналитическая химия» ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» принимал участие Александр Андоралов – руководитель Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В том же ВУЗе 3, 4 и 13, 14 июля текущего года в работе комиссии участвовал инженер-химик химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории Владимир Авдащенко, который на протяжении долгих лет занимается преподавательской деятельностью на кафедре химии естественно-географического факультета Брянского государственного университета. Студентам он преподает такие дисциплины, как «Химия элементов», «Анализ реальных объектов», «Биохимические и химические методы анализа качества продуктов питания», а также разрабатывает рабочие программы учебных и производственных практик по данным направлениям подготовки.

Высокий уровень квалификации специалистов Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» позволяет им не только успешно выполнять свои должностные обязанности, но и принимать активное участие в жизни вузов региона. Такая форма взаимодействия и сотрудничества с привлечением руководителей и ведущих специалистов учреждения позволяет дать оценку выпускным квалификационным работам студентов с точки зрения практической значимости.

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